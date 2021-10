Se permita aborto o no, cristianos defenderán la vida: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dijo que exista o no una ley que apoye el aborto, los cristianos siempre estarán a favor de la vida."Con esta decisión que hubo en las leyes mexicanas sobre la despenalización del aborto, yo le comentaba a quien me preguntaba, que un cristiano con esa ley o sin esa ley respeta la vida.“Es decir: los cristianos estamos llamados a vivir más allá de lo que estrictamente nos manda la norma, el discípulo de Jesús está invitado a seguir los pasos del Señor e ir más allá".De igual forma apuntó que los creyentes están llamados a una vida digna, a crecer, desarrollar las capacidades."Son válidas todas las aspiraciones para ser mejor y crecer y estar más preparados, es válido que tengamos un mejor lugar para vivir, que haya más opciones de un trabajo justamente remunerado, pero también el que invierte que gane lo justo y el desarrollo de la comunidad, pero siempre hay que respetar la vida".Añadió que tener en el centro a Dios hace que la existencia cobre su valor,que la persona tenga seguridad.Por su parte, el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, aseguró que corresponde al gremio médico y al personal sanitario, el poder defender su ejercicio a la libertad de conciencia y ante ciertas realidades, mientras no atente contra la vida humana, este derecho debe de seguir siendo privilegiado.Añadió que el ejercicio de este derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo puede eliminar, porque es un derecho fundamental que se inscribe dentro del derecho de libertad de conciencia protegido desde la reforma de los Derechos Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el derecho internacional."Aunque se exige que en los hospitales para responder a algunas realidades hubiera médicos no objetantes, corresponde al gremio médico y al personal sanitario el poder defender su ejercicio a la libertad de conciencia y ante ciertas realidades mientras no atente contra la vida humana el derecho a la objeción de conciencia debe de seguir siendo privilegiado".Por ello, dijo se cree que ese es el riesgo de ejercer alguna normativa sin una consulta previa de los que resultan afectados, sin pensar en las consecuencias que se pueden tener."Creemos que los médicos pueden seguir ejerciendo este derecho de libertad de conciencia y que es congruente al cuidado de la vida y la salud, pues dentro de la tradición hipocrática todos los médicos y personal sanitario lo tienen dentro de su profesión y de su ejercicio médico".