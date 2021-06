Se “pierden” cien boletas de la elección de diputado local en el distrito 11, Xalapa

Tras la “desaparición” de cien boletas correspondientes a la elección de diputado por el Distrito 11 de Xalapa; el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), instruyó a los integrantes de este Consejo Distrital sellar por segunda ocasión el reverso de las que serán reimpresas, así como las que ya han sido objeto de conteo y sellado, sumando en total unas 200 mil.



En sesión extraordinaria urgente, celebrada la noche de este martes, se informó que la “supuesta sustracción” ocurrió ayer lunes y correspondió al bloque de boletas que comprenden del folio 009901 al 010000.



En la discusión del proyecto de acuerdo, que finalmente fue aprobado por unanimidad de votos, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Salas Martínez, calificó como “muy grave” que la “pérdida” de dichas papeletas, señalando que es fundamental que haya certeza y transparencia en el actual proceso electoral.



“Si no existen pues desaparecieron o cuál es el adjetivo que le están poniendo a este respecto”, cuestionó en su intervención al preguntar que si la “tinta diferente” con la que se hará resellado será suficientemente visible y si este proceso será distinto para que los funcionarios de las mesas directivas de casillas puedan identificarlo.



“No queremos volver al pasado omnipotente de este país donde alguien daba una boleta, le daban una boleta libre y le daban una boleta sellada”, recordó Salas Martínez.



El representante panista expuso que conforme al documento avalado el Consejo Distrital de Xalapa 11 sesionará mañana miércoles a las 9 de la mañana para determinar lo conducente, aunque se les dio como plazo máximo el jueves para hacerlo.



“Son sucesos, incidentes que no deben pasar”, reiteró al esperar que este hecho y la pérdida de cuatro boletas en Boca del Río no se repitan, para que la ciudadanía pueda acudir a sufragar este domingo con toda confianza.



Tras los cuestionamientos, el consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla, se dirigió a todos los presentes en la plenaria para señalar que “tengan la seguridad que el OPLE le apuesta a la certidumbre, a la legalidad, a la transparencia en el proceso”.



Sostuvo que estos sucesos “no son deseables”, justificando que son 242 Consejos Electorales y 13 millones de boletas.



“No estoy excusándome, pero hasta ahorita es el suceso que tenemos, algunos otros son que vienen de la planta precisamente en esa impresión de las boletas puede faltar la impresión de un folio de esas boletas y se levantan las actas correspondientes (...) que no llegaron y eso es completamente legal”, explicó.



Bonilla Bonilla añadió que la secretaria del Consejo Distrital de Xalapa 11 presentó la denuncia por lo ocurrido, al tiempo que el Consejo General consideró que ante dicha situación, lo ideal sería resellar las que se reimpriman y las demás que conforman esa demarcación.



Detalló que el doble sellado se hará con el mismo sello, un por cada lado de la boleta y el de la parte trasera será de distinto color.



“Solamente esas boletas serán las válidas en esas casillas, si llegaran a aparecer algunas de esas boletas extraviadas, eso lo tendría que investigar la autoridad correspondiente, decimos presunta hasta que se investigue, si llegara a aparecer una boleta con un sólo sello, correspondería a esas boletas y se anularía de inmediato”, abundó.



Aseveró que en el desarrollo del proceso electoral “todo está en orden”, y el pleno comicial seguirá tomando las acciones correspondientes ante los incidentes que se presenten, “y vamos a redoblar nuestras instrucciones a los consejos para que estén muy atentos al tema de las boletas”.



Posteriormente, el representante del PRI, Zeferino Tejeda Uscanga, acotó que si el extravío una boleta es grave, la pérdida de cien lo es aún más, añadiendo que con esa cantidad de papeletas se podría hacer “un carrusel grande”, más que el “Tren Maya, se los aseguro”.



Su homólogo del Cardenista (PC), José Arturo Vargas Fernández, apuntó que se debe redoblar la seguridad de los paquetes electorales para garantizar la certeza en las votaciones de este 6 de junio.



El representante de Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Ángel Morales Morales, coincidió con el priista al expresar que “debe preocuparnos porque cien boletas son muchas”, al tiempo que pidió que se aclarara si las nuevas papeletas tendrían un tiraje diferente, lo cual fue respondido por el titular del OPLE quien comentó que serán los mismos folios que tenían las probablemente “sustraídas”, pero con dos sellos.



Carlos Daniel Bueno Montaño, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), planteó que el día de la jornada electoral se puedan rubricar en las casillas cada una de las boletas para dar mayor certeza al proceso eleccionario, lo cual recordó está establecido en la Ley si las representaciones partidistas “levantan la mano” y lo solicitan. Esta propuesta fue agregada como referencia en el acuerdo aprobado.