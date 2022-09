Se prepara presupuesto del Poder Judicial para 2023: Magistrada Presidenta

La Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, evitó mencionar si se solicitará una ampliación presupuestal para el ejercicio 2023 y sólo se limitó a mencionar que lo están preparando para entregarlo al Congreso local a más tardar el 15 de septiembre."Ya lo estamos preparando, estamos muy bien, de verdad. Dejo un Poder Judicial muy bien. Lo estamos preparando (el presupuesto), estamos bien. Hemos hecho muchos ahorros, no tenemos lujos, no tenemos nada", afirmó tras encabezar la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.Reiteró que han sido "muchísimos" los logros que alcanzó en su periodo como titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado, señalando como principal el del combate a la corrupción."Lo hemos hecho, me hubiera encantado decir el 100 por ciento, pero creo que es un buen porcentaje lo que hemos hecho. Hemos combatido la corrupción y luego les voy a dar el número de jueces que hemos quitado", prometió Romero Cruz.Sin precisar el número, únicamente expuso han sido "varios", así como los que actualmente tienen un procedimiento abierto por conductas inadecuadas, además de denuncias que han dado vista a la Fiscalía General del Estado (FGE).Además, negó que busque un segundo periodo en este cargo, precisando que ya se va."Yo ya cumplo el 30 de noviembre el término que los magistrados me concedieron para ser Presidenta, y como ya cumplí mis 70 años, pues me voy. Entonces no voy a hacer nada para seguir en el cargo en el Poder Judicial. Me voy muy satisfecha con lo que hice", aseveró.Isabel Romero Cruz sostuvo que quien la sustituya debe tener muchos deseos de trabajar y estar comprometido con la institución, evitando los "amigos" en el PJE."No digo que se hayan acabado, los amigos saben que ahora soy la Presidenta y debo cumplir con Veracruz. Entonces cero tolerancia a la corrupción, al maltrato, a la mala atención hacia los ciudadanos en los juzgados y creo que vamos bien", recalcó.No consideró que su relevo deba ser necesariamente una mujer, pues dijo que independientemente del género, quien llegue debe estar comprometido con el PJE, "amarlo, quererlo", como a su decir ello lo hijo durante el tiempo que ha formado parte de éste.