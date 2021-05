Se presenta en ForOculto la obra de teatro “Dolorosa”

ForOculto ofrece una cartelera diversa para este mes de mayo, inicia este fin de semana con la presentación de teatro “Dolorosa”, puesta en escena a cargo de la Compañía Noctámbulos y Líquidos Art, en dos funciones, el viernes 7 y sábado 8 mayo, a las 8:00 pm.



La historia inicia con la pregunta, ¿qué hacen una puta y un hombre juntos?, sin duda una relación cercana a nuestra realidad, una relación regida por el dolor, por las pocas ganas de vivir, donde el cuerpo tiene un precio y ningún fajo de billetes o placer carnal puede llenar el vacío. La puta y el hombre enfrentan sus miedos, sus pasiones, sus dolores, la idea de morir. Se hacen compañía, porque están solos, destrozados en el interior por su fatídico pasado.



Para el 22 de mayo toca el turno del stand up / “Me gusta enseñar”, en función única, programada a las 7:30pm, momento en que la excelente comediante de Comedy Central, Alexa Zuart, estará por primera vez en Xalapa para hacer reír y disfrutar, con su show de Stand Up Comedy. ¡Tal cual la has visto en Gatada de Vatos, La Corporrisa y Comedy Central!



Para el 29 de mayo, puesta en escena del grupo de teatro Monte Cassino, que presenta Bitácora del fin del mundo, con la Companía CCEEORT de Orizaba.



“Algo estalla y suena como un murmullo oxidado. Eso decían antes, lo que estaban al frente, los que hablaban por las radios. ¿Alguien ahí? ¿Alguien nos escucha? Pero nada dicen ya, nada escucha. De la ciudad ya solo tenemos memoria, ha sido borrada, no nos queda más que banquetas y un dulce recuerdo. En algún futuro un grupo de personas aisladas en un búnker debajo de un edificio. Siete sobrevivientes cuentan su relato a modo de espectáculo, a través de un viejo y hechizo radio. Afuera el mundo agoniza tras un virus letal que sucumbió a la humanidad lenta y ferozmente. Vidas e historias distintas de diferentes procedencias, todos destinados a un mismo confinamiento tratando de contactar a alguien ahí afuera. El mundo en sus últimos minutos, antes de que todo, absolutamente todo acabe”.