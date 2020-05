Se prevé que Hernández Giadáns sea electa Fiscal General este jueves

Si de última hora no se rompen los acuerdos entre los diputados, Verónica Hernández Giadáns será electa formalmente Fiscal General del Estado para un periodo de 9 años y Ailett García Cayetano como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para un periodo de 5 años.



Ambas tomarán protesta hoy mismo durante la sesión plenaria del Congreso del Estado.



Para el caso de los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no hay terna, solo se presentarán para consideración del Pleno los nombres de Magda Zayas Muñoz que será electa para un periodo de 13 meses y el de José Alfredo Corona Lizárraga que desempeñará el cargo por 5 años.



Los dos nombramientos a Comisionados del IVAI se pondrán a consideración del Gobernador para que los pudiera objetar en un plazo de 10 días, de no ocurrir, se procederá a emitir los decretos y en una sesión posterior se les tomará la protesta de ley.



Para los cuatro nombramientos se requiere de mayoría calificada, es decir, cuando menos 34 votos para cada uno y hasta el momento cada propuesta cuenta con ellos.



El periodo de Hernández Giadáns será de 9 años y ocho meses, toda vez que desde el 3 de septiembre del 2019 fue designada encargada del despacho de la FGE, luego de que la Diputación Permanente del Congreso del Estado separara del cargo a Jorge Winckler Ortiz y destituido formalmente el 26 de marzo de este año.



Ailett García Cayetano se desempeña como Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y habrá de sustituir a Marcos Even Torres Zamudio, quien en la 64 Legislatura de Veracruz fue designado titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sin embargo, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y desaparición forzada, y que hoy está evadido de la justicia, hoy se encuentra evadido de la justicia.



Mientras que los nombramientos de los dos Comisionados del IVAI, tal como lo establece la Constitución Política de Veracruz, no serán electos para un periodo de 7 años, sino para concluir el periodo de los Comisionados que renunciaron el 26 de marzo de este año.



Cabe señalar que el 26 de marzo, el Pleno de Diputados designó a Naldy Patricia Rodríguez Lagunes como Comisionada del IVAI para un periodo de 7 años en virtud de que sustituyó a Yolli García Álvarez al concluir el cargo.



Magda Zayas Muñoz sustituirá a José Rubén Mendoza Hernández que fue electo el 24 de junio del 2015 para un periodo de 6 años, mismo que concluía el 24 de junio de 2021.



Y José Alfredo Corona Lizárraga, encargado del despacho de la Fiscalía Anticorrupción desde el 11 de octubre de 2019, concluirá el periodo de Arturo Mariscal Rodríguez quien fue electo el 26 de julio de 2018 para 7 años y que concluye el 26 de julio 2025.