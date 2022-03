Hola, buen día:Quisiera hacer una denuncia anónima, para que CMAS haga nuevamente sus avisos de tandeo.Desde el día lunes 28 de marzo no tenemos agua, ya tenemos los tinacos vacíos; se reportó y nos dicen que los días 30 y 31 son días de tandeo pero entonces ¿por qué nos quitaron el agua desde el día lunes?Esto sucede en la colonia 23 de Marzo y exigimos que nos restablezcan el servicio hoy, no podemos estar más días sin agua.Es algo raro, porque sólo a la colonia 23 de Marzo es a la que le quitan el agua seguido y hemos preguntado con vecinos conocidos de otras colonias de aquí cerca y no les quitan el agua.Ojalá al exponerlo en su periódico nos den una pronta solución.Muchas gracias.