Se quejan vecinos por mala obra de CMAS en Circuito Presidentes de Xalapa

Al Calor Político:



Quisiéramos denunciar la obra que están realizando en Circuito Presidentes, a la altura de la Cervecería Juárez.



Nos dejaron sin agua más de 15 días porque rompieron el tubo más de 5 veces, ya que están haciendo el drenaje del edificio y cuando llegó el agua, ésta llegaba con lodo debido a que no repararon bien la última vez. Había una fuga de agua y había un charco muy grande en la calle. Una de las ocasiones que rompieron el tubo dejaron abierto y con el agua corriendo todo el día y se fueron.



Han roto la banqueta, cerrado el paso y tirado el alumbrado público. Hemos ido a las instancias correspondientes: Desarrollo Urbano y CMAS y no hemos visto a nadie que venga a checar que realicen bien la obra. Sólo comentan que tienen permisos y ellos deben reparar lo que hagan mal pero no menciona cuándo supervisarán o cuándo se reparará.



También la banqueta que están reparando ya se está rompiendo nuevamente y no hay supervisión ni multas.



Hacemos responsables a las instituciones de nuestra agua con lodo y los tinacos llenos de lodo que ocasionó esta obra particular, la mala reparación de la vía pública y desperdicio de agua constante o falta total del agua.