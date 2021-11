Se recupera finalista de La Voz Senior 2021 de una úlcera por estrés

Por un problema de úlcera, el cantante finalista de La Voz Senior 2021, Enrique Avilés, estuvo a punto de morir, señaló al informar que estuvo internado en un hospital en esta ciudad.“Me rescataron de la muerte”, resumió el integrante del equipo de la cantante Belinda en el concurso nacional, luego de que ingresara de urgencia al hospital por pérdida de sangre debido a una úlcera duodenal crónica por estrés.Agregó que por la emergencia fue internado el 4 de noviembre y tuvo que recibir 2 unidades de sangre bajo estricto tratamiento médico, hasta que fue dado de alta alrededor de las ocho de la noche de este 10 de noviembre.“Quiero agradecer infinitamente a Dios, a la gente por sus oraciones y el apoyo, a mis contactos en redes y a mi querido pueblo de Cerro Azul, a los medios por estar pendientes, a la doctora Aurora Tovar Iglesias y a su equipo que estuvieron muy pendientes y me rescataron de la muerte.“Creo que volví a nacer. No tengo duda que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y me dejó tarea. ¡Ay de mi si no la hago!, es una tarea de seguir sus mandatos, obediencia, sembrar, dar”, concluyó.