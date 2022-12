Se registra sismo de 6 grados en la CDMX, con epicentro en Tecpan, Guerrero

La mañana de este domingo se registró sismo en la Ciudad de México de 6 grados de magnitud con epicentro en Tecpan, Guerrero.De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo se registró a 22 kilómetros de Tecpan, en el estado de Guerrero.La alerta sísmica que se activó a las 8:32 de este domingo 11 de diciembre hizo que los habitantes de Polanco salieran de sus departamentos y los empleados e de farmacias y laboratorios a activaran protocolos de seguridad.Instantes después se sintió un ligero temblor casi imperceptible. En la zona en la calle de Masaryk el inicio de una carrera ciclista se pospuso unos minutos.La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que no se reportaron daños. La SSC sobrevoló la ciudad con helicópteros y reportaron en todos los cuadrantes saldo blanco.Hasta el momento la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no tiene registro de incidentes después del sismo en la capital.En los sistemas de transporte de la Ciudad de México como Metro y Cablebús se activaron los protocolos de revisión ante un sismo, informaron autoridades.El presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de su cuenta de Twitter que no se tienen reportes de daños mayores tras el sismo. “El reporte que tenemos sobre el sismo en Tecpan, Guerrero es que afortunadamente no hay daños mayores”, escribió.En la red social, el jefe del Ejecutivo federal difundió una serie de videos de las llamadas que sostuvo desde su oficina en Palacio Nacional con Evelyn Salgado (Morena), gobernadora de Guerrero y con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.La Gobernadora de Guerrero, Aracely Salgado, le informó al presidente López Obrador que no hay pérdidas qué lamentar y que solo fue el susto por el movimiento telúrico.