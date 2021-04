Se registrarían hasta 28 mil candidaturas por Diputaciones y Alcaldías, en Veracruz

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz estima un registro total de 28 mil candidaturas, tanto para las Diputaciones Locales de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional como para los cargos edilicios en los 212 Ayuntamientos.



En entrevista telefónica, el consejero presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, Juan Manuel Vázquez Barajas, explicó que desde este viernes 2 de abril y hasta el 16 de abril, se habilitará el acceso al Sistema de Registro de Candidaturas Locales, para que las personas facultadas por las fuerzas partidistas carguen la información de los virtuales contendientes.



“Tenemos un universo total, máximo de una cifra superior a los 28 mil candidatos; sin embargo, consideramos que una vez se registren las candidaturas por el tema de coaliciones y aquellos lugares donde no haya registro de candidatos de todos los partidos, quizás haya una disminución de ese número”, indicó.



Vázquez Barajas enumeró que en dicha plataforma se tendrán que registrar las 50 candidaturas (30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional) al Congreso del Estado, así como las 212 a alcaldes, 212 a síndicos únicos y las 633 a regidores, haciendo un total de mil 107 cargos.



“El registro se hará vía remota, no habrá necesidad que los partidos políticos acudan a las instalaciones del OPLE Veracruz, es un sistema electrónico, informático mediante el cual los partidos a través de sus representantes presentarán estas mil 107 candidaturas conforme a la situación que guarden, esto es, si es un partido nuevo, si va en coalición”, detalló.



El integrante del Consejo General del OPLE detalló que el desarrollo del sistema, por parte de personal informático propio del instituto, tomó alrededor de cinco meses y posteriormente se le hicieron pruebas internas y se capacitó al personal de los partidos políticos.



“Es un sistema de carga de información, de carga de documentos, con dos grandes módulos: uno dedicado al registro de candidatos a las Diputaciones y otro a los Ayuntamientos, dividido en presidencia municipal, sindicaturas y regidurías”, abundó.



En sus palabras, Juan Manuel Vázquez Barajas estimó que esta plataforma no presentará fallas, tal como temían algunos representantes partidistas, por lo que se dijo confiado que se hará la carga de la información de los contendientes sin inconvenientes.



“Hasta el momento no hemos tenido problemáticas o incidencias que tengan que ver con la funcionalidad del propio sistema, creemos que conforme a las propias experiencias de sistemas informáticos del OPLE Veracruz, estamos en condiciones de poder recibir la información y documentación de estas casi 28 mil candidaturas sin poner seguridad de su transferencia remota”, aseguró.