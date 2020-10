Se reportan avances con auditoría al Instituto Metropolitano del Agua: ORFIS

El Informe de la auditoría al Instituto Metropolitano del Agua que ordenó el Congreso del Estado, se entregará el 31 de enero del 2021 junto con el Informe de Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2019, sin embargo, no hay ningún inconveniente en ir adelantando información.



Al señalar lo anterior, Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), dijo que para el próximo año solicitarán un presupuesto de 182 millones 717 mil 582 pesos, que es el mismo que se ejerce este 2020.



En torno al exhorto que hizo la diputada local de MORENA, Deisy Juan Antonio, para que el ORFIS remita al Congreso del Estado el informe y la documentación respectiva sobre el avance de la auditoría integral al Grupo MAS, que se ordenó en diciembre de 2019, dijo que ese proceso aún no concluye.



La legisladora señaló que desde el inicio de sus operaciones, la empresa demostró la falta de transparencia y eficiencia para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en dichos municipios, teniendo fugas en red del agua bombeada, averías, subcontaje, medidores sin reparar, abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales, falta de inversión de infraestructura hidráulica, contaminación por descargas de agua no tratadas, así como cobros excesivos por el consumo de agua de una pésima calidad, por ello, se ordenó la auditoría.



Al respecto, González Cobos dijo que dicha auditoría aún no concluye y tampoco hay ninguna reserva en proporcionar información, toda vez que fue una instrucción del Congreso del Estado.



“Hemos estado trabajando en eso y la diputada Deisy sabe bien en qué tiempo vamos, ya tiene conocimiento. Ella, obviamente, está viendo los intereses ciudadanos que están atentos a que se dé una solución a esa situación y por nuestra parte, estamos atentos a dar cumplimiento a la instrucción del Congreso; pero hemos estado en contacto con la diputada”, agregó.



Respecto al presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, la Auditora General dijo que se tiene planeado solicitar lo mismo que se ejercen este año (182 millones 717 mil 582 pesos).



Adelantó que el próximo año continuarán con las medidas de austeridad y aseguró que en lo que va de su gestión no se han adquirido vehículos nuevos ni equipo de cómputo, además hubo ajuste en las percepciones de los mandos medios hacia arriba con la finalidad de no tener salarios “elevadísimos”.



Tampoco hay contratación de personal, salvo algunas temporales de auditores que auxilian en las tareas de fiscalización.