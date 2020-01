Se requieren obras carreteras pero también faltan recursos: Diputado

El diputado local Antonio García Reyes reconoció que hay muchas necesidades de obras en vías de comunicación pero no hay mucho dinero para hacerlas, aseverando que el año pasado no hubo subejercicio en Veracruz.



Indicó que se ha reunido con Alcaldes de diferentes municipios, quienes han pedido ayuda porque no hay obra en caminos que lo requiera.



"Con los que nos han buscado, ya nos reunimos con el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández, quien ha dado atención a los presidentes municipales y se han establecido compromisos para poder aterrizar obras prioritarias".



Apuntó que lo único que se les ha pedido es que sus proyectos o propuestas que presentan sean de beneficio para el mayor número de habitantes, que cumplan todas las especificaciones y que tengan un proyecto ejecutivo realizado.



"Pero también hay que recordar que no hay tanto recurso económico pero en la medida de las posibilidades, el Gobierno se ha comprometido a atenderlos".



De igual forma, acentuó que no hubo subejercicio el año pasado.



"Lo que entendemos, es que el gobierno es para seis años, entonces sería imposible atender a todo el Estado con tanta necesidad que tiene, nos han prometido que se van atender a todos los presidentes municipales pero de manera paulatina. No hubo subejercicio, recordarán ustedes que el presupuesto se mandó a adecuar y entonces tiene un retraso de dos o tres meses pero sólo fue eso".