Se resolvió conflicto por agua entre comunidades de Actopan, afirma Diputada

Se abrieron las válvulas de agua en Cerro Pipa y se resolvió la problemática entre las localidades Santa Rosa y Mozomboa del municipio de Actopan, sin llegar a actos violentos o enfrentamientos, afirmó la diputada local María Esther López Callejas, al referir que luego de 3 meses sin el servicio, desde la noche de este miércoles, Mozomboa ya tiene agua.



Durante entrevista, la legisladora mencionó que el día de ayer acudió a reunión con el Comité del Agua de Santa Rosa y se lograron acuerdos para que abrieran las válvulas de agua que abastecen a Mozomboa, localidad a la que pertenece.



La diputa explicó que ambas comunidades llevan más de 25 años compartiendo el líquido, correspondiendo 6 pulgadas para Santa Rosa, 6 pulgadas para Mozomboa y 3 para la localidad de Buenos Aires.



Reconoció que la concesión está a nombre de Santa Rosa y por tanto es de dicha comunidad, por lo que agradecen que se logre compartir el agua a otras demarcaciones.



Dijo, que tras más de dos décadas de compartir, nunca habían tenido problemas, hasta que los comités de Mozomboa la buscan para comentarle que necesitaban captar más agua, ya que sus cajas de captación se encontraban en un 30 por ciento de abastecimiento y el líquido contenía lama.



Ante ello, le presentaron un proyecto para filtrar el líquido y con ello tener mayor captación y mejor calidad del agua en ambas comunidades.



La legisladora dijo que ella buscó un ingeniero y solventó el 50 por ciento de sus homorarios, además de que gestionó la maquinaria para la obra.



No obstante, la comunidad de Santa Rosa se abstuvo de participar pero cuando observó que el agua salía sucia, se preocuparon, aunque sólo era por los trabajos realizados.



“Pobladores de Santa Rosa investigan y resulta que ellos no estaban enterados de la obra y piensan que Mozomboa se llevaría el agua y les querían quitar la concesión, específicamente yo”, expuso.



Es así que, la situación pasa a temas legales con un juicio de amparo y un juez de distrito ordena que se abran las válvulas hasta solucionar el conflicto.



“Y yo creo que el conflicto se soluciona hasta que Mozomboa tenga su propia concesión. Por eso estoy muy agradecida con la comunidad de Santa Rosa, porque comprendieron y se prestaron al diálogo, nos dijeron que adelante, que se abrieran las válvulas y no los afectáramos, ambas partes aceptaron”, puntualizó.



Sin embargo, no se continuará con la obra, por ser parte del acuerdo pero luego de 3 meses sin agua, ya se les continuará otorgando las mismas 6 pulgadas de agua a Mozomboa.



“La gente se asustó porque la tubería se veía enorme, pareciera que nos llevaríamos toda el agua pero esas tuberías de la obra lo que hacen es filtrar el líquido hacia las cajas”, acotó al reiterar que el proyecto se detiene.



Por tanto, la obra se queda como está y Mozomboa busca su propia concesión y los pobladores quedan agradecidos con Santa Rosa por su solidaridad con el pueblo al compartir el líquido.



Sobre el supuesto acuerdo entre comunidades, donde se señalaba que las tres comunidades iban a compartir esa concesión, dijo que es un documento municipal que no tiene validez, por tanto no es legal, ya que la Comisión Nacional del Agua (CNA) es a quien compete este tema, finalizó la diputada local.