Se restaurará puente peatonal de avenida Ejército Mexicano: Alcalde

La rehabilitación del puente peatonal de la avenida Ejército Mexicano, en Boca del Río, iniciará en los próximos días, afirmó el alcalde Juan Manuel Unanue Abascal.Aseguró que sólo falta la validación del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero existe el compromiso de habilitarlo, por ello pidió paciencia a los padres y madres de familia que esta mañana se manifestaron exigiendo una solución.El Alcalde boqueño indicó que está ya contemplada la obra para que inicie y concluya este mismo año."Estamos esperando la validación de la SIOP para iniciar con la obra qué tendrá un costo aproximado de 3 millones 900 mil pesos, ya se tiene el recurso, pero no podemos iniciar la obra sin tener la documentación correspondiente, les pido que seamos responsables y que no afectemos a terceros, qué la obra se inicia este año y queda este año”, aseveró.Aseguró que existe el compromiso de la rehabilitación del puente peatonal, para que sea de servicio de los estudiantes y transeúntes que deben cruzar por esta avenida y que moviliza a tres colonias y escuelas.Unanue Abascal recordó que fue un compromiso, por lo cual, ya está hecho el proyecto."Cabe mencionar que esto ya me comprometí a hacerlo, se va a iniciar en pocos días, pero todos los trámites legales de licitación, de validación, tenemos que esperar, está clausurado para que no pasen los estudiantes, importante decir qué se tiene turnos de oficiales de tránsito ahí, para ayudar a cruzar a padres de familia e hijos, alumnos de diferentes escuelas que están ahí, que tienen que cruzar de la Primero de Mayo Norte a la Primero de Mayo Sur”.Finalmente, insistió en que no se afecte a terceras personas para exigir la rehabilitación del puente, porque la obra dará inicio pronto.