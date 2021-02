Se retira el empresario Diego García de contienda interna del RSP a alcaldía de Emiliano Zapata

Sin pretender “tirar la toalla”, el empresario Diego García Rodríguez, se retiró de la contienda interna a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), al considerar que ese proceso va en contra de sus ideales, debido a la burocracia existente en ese instituto político, que obstaculiza el trabajo partidista que debe desarrollarse en estos momentos.



En conferencia de prensa, el aspirante a la candidatura de RSP a la alcaldía, de entrada, se disculpó con todos aquellos que creyeron en su proyecto, y que decidieron en su momento caminar conmigo para lograr cambiar muchos aspectos que entorpecen el desarrollo de este municipio.



“Los habitantes de Emiliano Zapata ya están cansados de lo mismo, quieren hechos, quieren gente y líderes con hechos para enriquecer al municipio que actualmente se encuentra totalmente rezagado en todos los rubros”, añadió.



Sin querer evidenciar los motivos que influyeron en la decisión tomada, dijo que el pueblo merece respeto, ya no quiere engaños y recomendó a sus conciudadanos a que en este proceso electoral levanten la voz y cuando vayan a emitir su sufragio, elijan bien y no se vayan con el canto de las sirenas.



Dijo que quiso buscar la candidatura a la presidencia municipal “para hacer un cambio en Emiliano Zapata, el cual enfrenta muchas necesidades y carencias de obras u servicios públicos, cómo es el caso del agua potable en las principales comunidades, como Rinconada, Miradores, El Lencero, e incluso, la cabecera municipal Dos Ríos, así como los fraccionamientos residenciales ubicados en la zona conurbada con Xalapa, los cuales también tienen problemas de suministro de energía eléctrica, añadió.



Finalmente, indicó que decidió retirarse “a tiempo, porque no quiero engañar a la gente. Soy una persona dinámica, me gusta actuar, no soy pasivo, pero como se está promoviendo la candidatura, sería un freno para desarrollar las actividades previstas, no realizan su labor y no apoyan”, sin precisar quiénes son quienes incurren en ese tipo de acciones.