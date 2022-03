Se retira el magistrado Raúl Pimentel, tras cincuenta años en el PJE

Tras 50 años de laborar en el Poder Judicial del Estado (PJE) el magistrado Raúl Pimentel Murrieta anunció su retiro este 4 de marzo.En los últimos años, Pimentel se desempeñó como presidente de la Sala de Responsabilidad Juvenil, cargo que ocupa desde el que buscó llegar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, cuando Edel Álvarez Peña estaba a punto de dejar el cargo.De hecho, de esa búsqueda se desprendieron diversas polémicas, pues hacia finales de 2019, Pimentel fue removido como presidente de la Sala Juvenil, enviándolo a la Primera Sala Penal, lo que a su parecer disminuía las posibilidades de llegar a la presidencia.En ese entonces, Pimentel se amparó contra la determinación, pues de no presidir una sala colegiada, no podía ser parte del Pleno del Consejo de la Judicatura para elegir al presidente del Tribunal.Raúl Pimentel celebró este viernes, además de su retiro, su onomástico. Y con motivo de ello, afirmó en un mensaje que esta es una de las fechas que dejarán huella “perdurable por siempre en la memoria”.“Culmino una carrera judicial de cincuenta años, con vicisitudes y retos, poniendo el mayor esfuerzo para salir avante y superar obstáculos. Quizá inmerecidamente recibo reconocimientos de las asociaciones de abogados, Universidad Veracruzana y del Instituto y Politécnica, así como de mis compañeros del Poder Judicial.“Empiezo nuevas actividades con el mismo entusiasmo de un adolescente, siempre al cobijo del calor de mis amigos, compañeros de trabajo, familia y múltiples personas que no por casualidad sino por imperio del destino se han cruzado en mi sendero y me acompañan permanentemente.Siempre estaré agradecido y dispuesto a afrontar los retos con el apoyo de ustedes. Gracias por ser mis amigos, porque como decía Helen Keller es mejor caminar con un amigo en la oscuridad que solo con el resplandor de la luz. Atentamente. Raúl Pimentel Murrieta”, dijo.De acuerdo con su currículo, aun visible en la página oficial del Poder Judicial, cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana; tiene una especialización en Amparo; una maestría en Psicología Jurídica y Criminología y un diplomado en Derecho Procesal Penal.En el Poder Judicial se ha desempeñó como Escribiente del Tribunal Superior de Justicia; Juez Municipal; Secretario de Juzgados de Primera Instancia; Juez de Juzgados Mixtos Menores y de Primera Instancia de diversos distritos judiciales; Magistrado Supernumerario y Consejero de la Judicatura.Durante un tiempo fue Secretario de Estudio y Cuenta del Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, del Poder Judicial de la Federación. Entre los reconocimientos que le han sido entregados sobresalen las designaciones del Mejor Juez del Estado de Veracruz y el Mejor Servidor Público del Poder Judicial del Estado; y el diploma del Congreso del Estado por participar en la elaboración del Proyecto del Código Penal vigente.Igualmente, ha sido catedrático de la Universidad Veracruzana, la Universidad de Xalapa, el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado, el Instituto de Estudios Avanzados de Oriente de Orizaba y la Universidad Hispanoamericana.Es coautor del libro “Cuatro años de la reforma integral a la Constitución de Veracruz”, en la Compilación actualizada de la legislación penal del Estado de Veracruz, en el texto “La reforma del artículo 18 Constitucional sobre la Justicia para Menores y su impacto en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” y del libro “Sistema de Enjuiciamiento Penal Acusatorio y Juicios Orales Sumarios en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.Raúl Pimentel participó activamente en los programas de Tele Clic de Al Calor Político, como “Defiende TV”, así como en diversas entrevistas exclusivas para este portal.