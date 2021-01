Se retira PAN de alianza en Veracruz; sólo irían juntos PRI-PRD

Esta mañana de sábado, tras una acalorada discusión entre los dirigentes partidistas de PRI-PAN y PRD en Veracruz, se definió que no se concreta la coalición entre los tres institutos partidistas en Veracruz. Xalapa, fue la discordia.



Con sede de la reunión en conocido hotel del la Capital, fue el dirigente perredista Sergio Cadena Martínez quien dio el manotazo en la mesa de negociación ya que Joaquín Guzmán Avilés no pretendía ceder los espacios en zonas que son bastiones perredistas e incluso en la capital del Estado.



En un primer acuerdo, se habría señalado hasta la noche de ayer viernes, cómo quedaría la distribución de municipios y sólo quedaban algunos por definir.



En Xalapa ya se tenía acuerdo de que el distrito X sería para el PRD y la Alcaldía así como el Xl, para Acción Nacional. El PRI se mantendría al margen porque abandera los dos distritos federales.



No obstante, esta mañana en el cierre de la negociación, Guzmán Avilés pedía abanderar los dos distritos de Xalapa, así como la alcaldía, además de municipios donde ya ha ganado el PRD.



Luego de una larga discusión, Sergio Cadena decidió no ceder sus espacios y el PAN se retiró de la mesa.



Por tanto, todo parece indicar que no habrá alianza PRI-PAN-PRD en Veracruz y sólo podrían coaligarse PRI y PRD, sin embargo, esta alianza tampoco se ha definido.



Mientras tanto serán los dirigentes del PRD, Sergio Cadena, y del PRI, Marlon Ramírez, quienes darán a conocer mañana domingo a las 11:00 horas cómo participarán en el proceso electoral 2020-2021.