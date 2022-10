Se roban a la perrita del “Circo del Terror”, en Boca del Río

Desde hace 9 días los integrantes del “Circo del Terror” que llegaron a dar funciones a Boca del Río están en busca de “Gorda”, una perrita de Schnauzer que fue robada de las instalaciones ubicadas en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.Oliver Prado Mena, trabajador del Circo, pide a los veracruzanos que la regresen porque es la mascota de su hijo, a la cual está muy apegado.A través de redes sociales se ha pedido ayuda en conjunto con asociaciones protectoras de animales porque sólo estarán en la ciudad hasta el próximo domingo.“Se la llevaron de atrás del circo, ella no se salía, siempre estaba adentro de las instalaciones del circo. Es una schnauzer miniatura, chiquita, cola larga, fue un regalo que le dio el abuelo al nieto, tiene 5 años. Ya llevo con este tres amargas experiencias de Veracruz, por la perrita, la gente es grosera, desde los 8 años he trabajado en el circo”, dijo.Lamentan que la estancia en Veracruz sea tan desagradable, porque además de que se robaron a “Gorda”, lo estafaron asegurando que la regresarían, le pidieron para la gasolina y después le dijeron que ya no la buscaran más porque ya no querían entregarla.“Me dijeron que la tenían, de hecho me pidieron para la gasolina porque la iban a traer, mandé un depósito a la persona que me pidió y el día de ayer nos marcó diciendo que sí la tenía pero que la hija ya no la quería regresar, que ya no la buscáramos, eso fue lo que nos dijo, me estafaron con 100 pesos nada más, el dinero es lo de menos, queremos la mascota”.Afirma que la perrita no se escapaba del circo, ya lleva 5 años viajando con ellos y viviendo en las carpas, por ello, saben que se la llevaron.“El último día aquí es el 9 de octubre, parto a Coatzacoalcos el domingo en la noche, espero que la regresen antes de que me vaya”.Desesperados esperan que la historia los conmueva y regrese.