Se suman otros 50 municipios a convenio para que SEFIPLAN cobre predial

Al cierre del mes de febrero, 50 municipios se sumaron a la aprobación del convenio para que la Secretaría de Finanzas de Veracruz pueda recaudar y administrar el cobro del Impuesto Predial a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), lo que les permitirá acceder a recursos del Fondo de Fomento Municipal.El secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Estado de Veracruz, José Luis Lima Franco, destacó el interés que han mostrado las administraciones municipales, sin importar las siglas partidistas, en firmar estos convenios con el Gobierno Estatal.Durante entrevista, el funcionario enumeró que el mes de febrero cerró con 50 Alcaldías, cuyos Cabildos aprobaron que la dependencia a su cargo pudiera recaudar y administrar este gravamen.“El mes de febrero cerramos con 50 municipios que aceptaron estos convenios del Impuesto Predial y esperamos en marzo seguir convocando, invitando, aclarando dudas con los demás municipios y estimamos que al menos la mitad de los municipios estarán firmando estos convenidos que a todas luces son en beneficio de ellos”, comentó.Lima Franco dijo que no sólo las administraciones emanadas de MORENA se han sumado a esta iniciativa de recaudación, también lo han hecho varios del PRI y trabajan con algunos del PAN como Veracruz Puerto y Boca del Río.“Estamos todavía aclarando algunas dudas, incluso ya firmando en este mes. Entonces creo que vamos en buenos términos. Estamos aclarando dudas, algunas cosas que quieren tener la certeza, sobre todo el tema del dinero: en cuánto tiempo se les va a regresar el dinero, qué pasaría en caso de que se los mandemos. Son cosas muy técnicas que estamos definiendo en los convenios”, puntualizó.El funcionario estatal recordó que si los 212 municipios se adhieren al convenio, serían cerca de 624 millones los que estarían disponibles para entregárselos, fondo adicional del 30 por ciento que establece la Ley de Coordinación Fiscal.“Tan sólo con firmar el convenio, porque hay una parte del Fondo de Fomento Municipal que no se distribuye a todos los municipios, un 30 por ciento se distribuye a los municipios que tienen convenio de predial, entre municipios y Estados. No es un tema nada más para Veracruz, sino para todo el país”, aseveró.Además de ofrecerle una alternativa más a los ciudadanos de esas demarcaciones para que paguen ese gravamen, José Luis Lima Franco expuso que con el acuerdo también harían labores de fiscalización acudiendo a cobrarle a los contribuyentes que lo deban de años anteriores.“Los municipios podrán seguir cobrando como lo hacen hoy en día. Simplemente es darles una herramienta más, que aquellos contribuyentes que no quieran irse a formar y que lo quieran pagar desde su casa usando tarjetas de crédito o de débito, incluso imprimir la ficha y pagarla en alguna tienda de conveniencia, departamental o banco. Entonces no es quitarle esa facultad a los municipios”, aclaró una vez más.Cabe mencionar que hasta el momento son 52 municipios los que han firmado el convenio y la meta fijada es lograr que 100 Alcaldías se sumen a este programa y puedan acceder a recursos del Fondo de Fomento Municipal.