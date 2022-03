Se va, se va, se fue… Abogados de Orizaba no pudieron frenar mudanza de Juzgado

La tarde de este jueves, con el resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y entre reclamos de abogados, comenzó la mudanza del Juzgado Sexto de lo Familiar ubicado en Orizaba para ser trasladado a Nogales.Este mismo día, cabe destacar, abogados bloquearon la calle Poniente 5, donde se ubica el Juzgado para tratar de impedir el traslado, esperando que se diera entrada a una solicitud de amparo y les concedieran la suspensión temporal contra la mudanza, lo que no ocurrió."Sigue los amparos, aún siguen esperando que nos den la suspensión provisional del acto reclamado, estamos en espera de que el Juzgado de Distrito saque el acuerdo pertinente", dijeron previo a comenzar el tralado.Además, seguían esperando que la magistrada presidenta del Poder Judicial, Inés Romero, dialogara con ellos."Si todo sigue conforme a la circular emitida sí estaría trabajando de forma normal el juzgado a partir del día lunes en Nogales, pero nosotros estamos aquí esperando que la Presidenta mande una comisión, sin embargo, preferimos que ella se presente para el diálogo con nosotros".Asimismo, reconocieron que las buenas intenciones que pudieran tener autoridades municipales en Orizaba no son suficientes para poder detener el traslado."No basta con el entusiasmo, faltan muchísimas cosas y todavía no estamos en condiciones para irnos a Nogales, sigue sin haber condiciones para que se vaya el Juzgado".Aun así, pese a los reclamos, los expedientes fueron empaquetados y colocados en un camión del Poder Judicial para ser llevados a Nogales.Apelando a la prudencia, los litigantes no se opusieron y pidieron fueran sacados los expedientes bajo el resguardo de la Policía Estatal. Sin embargo, reiteraron su inconformidad por esta decisión tomada por el Poder Judicial.