Sean maduros y no peleen, pide Mario Delgado a morenistas de Veracruz

"MORENA es plural y no le pertenece a nadie", dijo el presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, luego de que en Minatitlán los diputados federales Sergio Gutiérrez Luna y Rosalba Valencia Cruz ofrecieron en eventos diferentes, pero a la misma hora, su informe legislativo.En conferencia desde este mismo municipio junto a Gutiérrez Luna, cuestionado sobre si Regeneración Nacional está dividido en Veracruz, sostuvo que no valen la pena las peleas que no llevan a nada."Todos somos morenistas, no debemos dividirnos, yo creo que hay que coordinarnos mejor para que no haya eventos el mismo día y a la misma hora, mejor hay que ir todas y todos, no vale la pena tener peleas que no llevan a nada cuando somos participes de una lucha que está dando el Presidente de la República por cambiar y transformar nuestro país, se necesita un partido unido, fuerte y con mucha madurez, que sepan que el partido avance en todo el país", dijo.Asimismo, pidió que entre militantes se respeten pues reiteró que MORENA no le pertenece a nadie."Hay que respetarnos todos, tener respeto, MORENA es plural, MORENA no le pertenece a nadie. Hay gente para todo, pero hay que organizarnos y estar en unidad siempre", finalizó.