Sección 56 del SNTE descarta rumor sobre bursatilización del Fondo de Pensiones

La Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como integrante del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), descartó el rumor de una posible bursatilización del Fondo de Pensiones.Sin embargo, José Reveriano Marín Hernández, secretario general de esta agrupación sindical, fijó su postura al manifestar que no se permitirá que ninguna inversión ponga en riesgo las pensiones y la reserva técnica del IPE, que por primera vez en muchos años reporta un incremento.Agregó que hasta el momento no hay propuesta para ingresar el Fondo de Pensiones del IPE a la Bolsa Mexicana de Valores.“Si en algo deben estar seguros (los derechohabientes) es que, de mi parte, como consejero, no permitiremos que se haga un mal manejo y ningún desvió; lo único que hemos visto hasta hoy es que hay un crecimiento ordenado de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado, que debe estar en aproximadamente mil ochocientos millones de pesos “, dijo.Ese crecimiento, añadió, es un buen augurio y por consecuencia todos los integrantes del Consejo de Administración están obligados a cuidarlo, toda vez que por muchos años se había quedado estancado en 900 millones de pesos.“Vamos a cuidar que las finanzas estén sanas y sean transparentes y que ninguna inversión que se proponga represente riesgos para las finanzas del IPE, no hay por qué poner en riesgo un dinero que representa para los trabajadores del estado, su pensión”, concluyó Marín Hernández.