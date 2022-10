Sección 56 del SNTE no quiere pensiones tasadas en UMA

El secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández, dejó en claro que no permitirán que las pensiones sea tasadas en UMA o cuentas individuales y es que de nueva cuenta hay inquietud por este tema."El rumor de las cuentas individuales lo ha habido desde hace mucho tiempo, pero quiero decirles que esta directiva de la sección 56 del SNTE siempre ha sido muy enfática, no vamos a permitir que a nuestros trabajadores estatales nos lleven a cuentas individuales.A los federales ya los llevaron, nosotros siempre le hemos pedido al señor gobernador y al consejo directivo del IPE que se administren de manera transparente los recursos para darle la certeza y la garantía tanto a los jubilados para que sigan recibiendo sus prestaciones y qqqsu pensión".De igual forma apuntó que están haciendo recorridos en todas partes del Estado, para realizar 11 reuniones regionales a fin de llevar diferentes servicios a los adheridos a este sindicato."Mi compromiso fue regresar de inmediato y lo extraordinario es que a los 6 meses estamos de nueva cuenta con ellos y les decimos lo que hemos logrado, sí hay temas pendientes por supuesto, pero les quiero garantizar a los compañeros que estaremos muy pendientes de ello".A la reunión que se efectuó en un conocido salón de la ciudad de Orizaba, a la que acudieron más de mil agremiados, llegaron todos los titulares del Comité Ejecutivo Seccional, quienes establecieron mesas de trabajo para hacer todos los trámites que necesitaban los agremiados y así no viajar a Xalapa."Queremos ahorrarles el viaje a Xalapa y que no encuentren al titular porque ande en alguna comisión; la intención es que todo el equipo de la comisión estamos dando el servicio, no hay un horario hasta que terminemos de atender a todos hoy".