Secretaría de Educación de Veracruz es “ejemplo de equidad”: Oficial Mayor

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) es un ejemplo de equidad, ya que los cargos directivos y de toma de decisiones están a la par con los varones, resaltó la titular de la Oficialía Mayor de la dependencia, Ariadna Selene Aguilar Amaya.En entrevista realizada en el marco de la ceremonia conmemorativa al “Día Internacional de la Mujer”, la funcionaria estatal reconoció que en la actual administración que encabeza Cuitláhuac García Jiménez se ha dado mayor apertura a la mujer en todos los ámbitos y cada vez más son las que se integran en espacios relevantes.“Donde no había tantas mujeres era en los puestos donde se toman decisiones importantes y creo que hoy vemos a muchas jefas de departamento, en direcciones, hoy tengo el honor de acompañar al secretario en un puesto tan importante que es la Oficialía Mayor, si no hubiese habido esta apertura, no hubiese sido posible”, dijo al recordar que es la segunda mujer en la historia de la secretaría en ocupar el cargo de Oficial Mayor, sin embargo, la primera que más ha permanecido al frente del mismo.Y es que destacó que cada vez son más las féminas que se han abierto espacios a través del conocimiento y profesionalizándose, lo que replican en las aulas, así como en otros campos.“Hoy creo que se demuestra, yo agradezco mucho la apertura del señor Secretario que siempre está ahí para apoyarnos y siempre nos ve como iguales que trabajamos hombro con hombro, eso es importante porque nos sentimos seguras en un ambiente de trabajo donde podemos opinar, tenemos los mismos derechos y que hoy en la Secretaría de Educación así se sienten y así se viven, creo que en el tema de las aulas siempre ha habido muchas profesoras y las profesoras han empujado por hacer los cambios, lo realmente importante”, expuso.Finalmente, Aguilar Amaya reiteró que actualmente, los avances en esta lucha por la igualdad e inclusión se observan y en la SEV cada vez son más mujeres quienes ocupan importantes posiciones para la toma de decisiones.