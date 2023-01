Secretaría de Medio Ambiente pide no tirar, quemar ni abandonar arbolitos navideños

Con el inicio de la campaña “Recicla tu Navidad”, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, pidió a las familias veracruzanas no quemar, no abandonar y no tirar el árbol navideño a la basura.Por lo anterior, la Secretaría dispuso de al menos 150 centros de acopio en 57 municipios de la entidad, entre estos Xalapa, Orizaba, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica, Banderilla, Álamo Temapeche, Perote y Martinez de la Torre.En los centros de acopio, máquinas trituran al árbol para su uso como compostaje, dio a conocer el Secretario.“Se les invita a que reciclen su navidad, su arbolito, la silvicultura es una acción que beneficia al medio ambiente, se ocuparon ranchos ganaderos para plantar árboles ahora”.Y es que el dejar el arbolito en la basura implica enviarlo a un relleno sanitario y generaría un mayor volumen de biogas, o bien lixiviados.Por lo que Contreras Bautista reiteró el exhorto a las familias de dejar su pino de navidad en los 150 centros de acopio en 57 municipios.