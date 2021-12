Secretaría de Salud confirma 31 nuevos casos de COVID-19 en Veracruz

Luego de practicar 278 mil 753 estudios, la Secretaría de Salud (SS) ha confirmado 124 mil 280 (+31 nuevos) casos de COVID-19 en Veracruz, 129 de éstos activos y 122 sospechosos actuales.Desde el inicio de la emergencia sanitaria suman 109 mil 168 pacientes recuperados y 128 permanecen en vigilancia. Lamentablemente hay 14 mil 984 (+ 4 nuevos) fallecimientos.Tocante a las cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 141 mil 556 resultados negativos y 12 mil 917 sospechosos en investigación.Plan Nacional de VacunaciónEl suministro de la dosis de refuerzo a la población de 60 años y más, así como la estrategia en adolescentes de 15 a 17, rezagados mayores de 18 y mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación es como sigue:22 de diciembreBoca del Río.Martínez de la Torre.Cerro Azul.Naranjos.Tamiahua.- Primera dosis al sector de 15 a 17 años22 de diciembreBoca del Río (también rezagados de 18 años y más).Veracruz.Filomeno Mata.Tlachichilco.Texcatepec.Zacualpan.23 de diciembreHuayacocotla.Ilamatlán.Mecatlán.Durante estas fechas la pirotecnia es un elemento recurrente en la mayoría de los festejos; no obstante, su manipulación implica ser precavidos y también supervisar a los menores.Por lo anterior, el titular de la SS, Roberto Ramos Alor, recomendó no encender fuegos artificiales cerca de tanques o conexiones de gas y eléctricas, así como techos o paredes de palma u otros materiales de fácil combustión.Expresó que, si bien para muchos resulta divertido “quemar cohetes”, siempre hay que actuar con responsabilidad y empatía, por ejemplo, con los otros miembros importantes de nuestra familia: las mascotas.Atendamos los exhortos de Protección Civil y de la Secretaría de Medio Ambiente no sólo para evitar accidentes graves o con desenlace trágico, sino también la contaminación por dichos productos.Infórmate a detalle del Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico vigente ingresando al sitio http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Ante síntomas comunícate al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!