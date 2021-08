Secretaría de Salud deberá pagarle un millón de pesos a Hotel Emporio

La Secretaría de Salud tendrá que pagar más de un millón de pesos al Hotel Emporio del municipio de Veracruz, porque durante el año 2014, utilizaron habitaciones, salones y tuvieron un coffee break que no saldaron en su momento.



Así lo determinó el Juez del Juzgado Décimo Octavo de Distrito, quien falló a favor de la Operadora Emporio Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable.



Aunque originalmente el pago reclamado era superior al millón y medio de pesos, dicha empresa no logró acreditar algunas facturas, con respecto a los servicios entregados, por lo cual el Juez Federal únicamente condenó al pago de 952 mil 714 pesos más intereses moratorios del 6 por ciento.



Tal deuda se originó como muchas otras durante la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y de acuerdo con el expediente, la Secretaría de Salud solicitó habitaciones del hotel, uso de sus salones y el servicio de coffee break en distintos momentos.



En su intento de cobro, el Hotel Emporio únicamente recibió promesas de pago que nunca le fueron cumplidas, razón por la cual procedió por la vía legal, hasta obtener finalmente una sentencia condenatoria en contra de la Secretaría de Salud.