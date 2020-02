Secretaría de Turismo apoyaría completamente el Carnaval Xalapa 2020

La titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Xóchitl Arbesú, aseguró que fue el mismo Ayuntamiento de Xalapa, quien solicitó ayuda con la promoción del Carnaval 2020.



"Lo que pasa es que nosotros como siempre estamos apoyando completamente al ayuntamiento de Xalapa. Nos había llegado una petición de apoyar con la promoción y eso fue lo que hicimos y estaremos esperando las premisas oficiales de parte del ayuntamiento".



En ese sentido, la funcionaria afirmó que en el caso de que las autoridades municipales se decidan a realizarlos, los estarían apoyando en promoción y difusión.



Lo anterior lo dijo, ante las declaraciones del presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, el cual manifestó que no había permisos autorizados, pues en la ciudad, se encuentran proyectos de obra pública que provocarían un caos vial si este evento se realizara.



Aunado a ello, la funcionaria refirió que posiblemente estas contradicciones se deben a una posible confusión en organización.



"Supongo que tendrán algún tipo de reto en el tema de organización, pero estaremos esperando sus directrices".



Cabe recordar que el alcalde señaló que el comité organizador del Carnaval Xalapa 2020 no cumplió tampoco con los requisitos y, por lo tanto, no se cuenta con la autorización del Ayuntamiento para que se realice el Carnaval de Xalapa del 12 al 17 de marzo.