Secretaria del Trabajo desata pleito por Junta Especial en Coatzacoalcos

La titular de la Junta Especial número 16 con sede en Coatzacoalcos, Guadalupe Alejandro Fernández, denunció que por órdenes de la secretaria del Trabajo del Estado, Dorheny García Cayetano, le fue solicitada su renuncia voluntaria.Por ello, tuvo que interponer un amparo, logrando por ahora una suspensión provisional para mantender el cargo.Detalló que fue la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, Yazmín Zepeda Benavides, quien le solicitó su renuncia "por motivos personales".Incluso, exhibió el audio de una llamada que grabó con Zepeda Benavides en el cual le pide a dejar la oficina para dar entrada a Oscar García Celis, quien hace unos días se presentó como el titular y ya despacha también en el inmueble.Por todo esto, Alejandro Fernández recurrió al juicio de amparo indirecto número 1184/2022 que por lo pronto fue a su favor.“Se concede a la quejosa la suspensión provisional, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; esto es, que no sea removida de su cargo como Presidenta de la Junta Especial número 16, ni se suspenda el pago de su salario y demás prestaciones económicas".La agraviada mencionó que esta quincena ya no le pagaron, pese a que el amparo federal dice lo contrario.En otro apartado del amparo se específica que: "En tanto que la destitución a la que hace alusión la quejosa, no es consecuencia de la instauración de un procedimiento sancionador de responsabilidad administrativa o derivado de faltas de la quejosa en su actuar", es decir, que esta no cometió agravio alguno para ser despedida.Ante esta situación, la Junta de Conciliación cuenta actualmente con dos presidentes, sin embargo, quien acaba de llegar no tiene nombramiento.