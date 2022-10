Sector campesino, sin rumbo en la región norte

La otrora poderosa e influyente Confederación Nacional Campesina (CNC) enfrenta desorganización y ha dejado a la deriva a los comités regionales y municipales, lamentó el dirigente agrario Sergio Ruiz Valencia.Añadió que “desgraciadamente la CNC ha perdido presencia y valores, necesarios para poder sostenerse”, lo que ha traído como consecuencia que el campesinado se encuentre virtualmente a la deriva y con dificultades para reorganizarse y demandar apoyos para el campo, añadió.“Si cuando se tenía el poder no se hicieron las cosas, ahora menos; sin embargo, esperemos que los que están al frente traten de sumar y de cumplirle al sector campesino”, abundó.Asimismo, Ruiz Valencia dijo que, tristemente, con el reciente fallecimiento de don Francisco Sánchez Rodríguez, ex alcalde de Tihuatlán, se perdió a un dirigente campesino natural que construyó bases sólidas para el agrarismo en Tihuatlán.“El Comité Regional Campesino está acéfalo, no existe nombramiento, yo ya estoy vencido desde hace muchos años y fuera de la organización, porque no se me tomó en cuenta en su momento cuando se reestructuró. No soy invitado a ningún evento, nosotros somos líderes naturales.“No hay organización. Debemos nombrar nuevos Comités Municipales de la CNC para tener estructura, un nuevo Comité Regional Campesino aquí en esta zona, fortalecerlo. Se necesitan muchas cosas, pero cuando menos venir hacer una reunión, a donde estén los comisariados ejidales que quieran asistir y con los líderes naturales, que sepan ir a un rescate de gente valiosa que hay en cada comunidad y en cada ejido y desde ahí partir”, concluyó.