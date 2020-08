Sector privado de bienes raíces reporta caída de 70% en ventas

La venta y renta de bienes y raíces ha caído hasta un 70 por ciento en los dos últimos meses debido a la pandemia de COVID-19, el panorama es bastante complicado para el sector afirmó, Eduardo Illescas Cortés, asesor inmobiliario.



Apenas en abril pasado era del 20 por ciento pero ahora la caída en la actividad ha sido drástica, sólo adquieren bienes a través de créditos de INFONAVIT o ISSSTE.



"Hay más ventas de vivienda económica que no pase de 600 mil pesos, mientras las rentas de negocios se han ido a la baja".



Illescas Cortés también reconoció que la gente está buscando vender sus bienes para tener dinero para sobrevivir en esta pandemia pero reiteró que es muy baja la actividad.



"Se nos ha dificultado mucho la venta, estamos más colocando con créditos de INFONAVIT o ISSSTE pero particular no, la gente no está invirtiendo" reiteró.



Con ello, se vislumbra un panorama nada alentador para el próximo año, no habrá una pronta recuperación económica pero tampoco se prevé que disminuyan los costos.