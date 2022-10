Sector transportista no tiene recursos para renovar unidades

El sector camionero solamente sobrevive con unidades usadas, pues no tienen posibilidad financiera para adquirir vehículos nuevos, aseveró Óscar Chávez Hernández, presidente estatal de la Unión de Materialistas de la CNC.Con dos años en crisis por la escasa demanda de servicios para acarreo de materiales para obras debido a la pandemia, el sector transportista enfrenta dificultades para renovar el parque vehicular, recalcó el representante de este gremio.Indicó que actualmente los transportistas tienen ingresos con algunas obras, lo que les ha permitido únicamente sobrevivir por el alto costo de los insumos, principalmente llantas, aditivos y refacciones, sin posibilidad de adquirir nuevas unidades, señaló.“Un camión nuevo es un sueño. Nosotros tenemos camiones usados que lleguen a costar 200, 300 y hasta 400 mil pesos, pero no podemos aspirar a más, ya que eso es con lo que tenemos que trabajar y de ahí vamos sacando adelante a nuestras familias.“Todos los camioneros estamos en la misma situación, no nada más los nuestros, si no de las demás organizaciones también o hasta peor que nosotros”, abundó.Asimismo, hizo notar que se trata de camiones con los que se realiza trabajo rudo, como el acarreo de materiales pétreos, por ejemplo, por lo que las unidades se van deteriorando mucho. “Solamente vamos sacando para ir comiendo e ir ahorrando un poco para hacerle mejoras a las unidades. Incluso, nos apoyamos entre nosotros mismos con llantas o refacciones que requieren los compañeros”, concluyó.