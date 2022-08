Sector turístico de Actopan confía en que acuerdo Veracruz-CDMX ayudará en crisis

Prestadores de servicios turísticos de Actopan se dijeron confiados de que la firma de un convenio en materia turística entre los Gobiernos de la Ciudad de México y Veracruz, para promocionar las actividades que favorezcan el arribo de visitantes a ambas Entidades. Confían en que les ayudará a sortear la "crisis severa" que arrastran desde hace varios años y que se acentuó con la Pandemia de COVID-19.Y es que el gerente general de la empresa Actopan Río, Alfredo Esquivel Canseco, cuestionó que las autoridades de su municipio y la estatal no han promocionado de manera adecuada los atractivos que tienen en cuanto a deportes acuáticos extremos y de contacto con la naturaleza, como sí ha ocurrido con Jalcomulco, de allí que la afluencia de personas sea escasa.“Se conoce poco (de las actividades en Actopan) porque no se ha dado énfasis pero igual que Jalcomulco tiene esta actividad, pero se le ha metido más promoción a Jalcomulco por parte de la Secretaría de Turismo (SECTUR)”, lamentó al tiempo que señaló que los prestadores de servicios turísticos en Chicoasén ofrecen descenso en río, tirolesa, espeleología, campismo, entre otras actividades.Destacó que se encuentran a 35 minutos de Xalapa y cuentan con paquetes promocionales que rondan los 2 mil 100 y los mil 500 pesos, incluyendo hospedaje, actividades y alimentación, por lo que siguen a la espera de que haya visitantes interesados en vivir la experiencia en sus instalaciones.Refrendó la disposición de las compañías turísticas de Actopan para trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, y más ahora que su titular, Claudia Sheinbaum, se mostró interesada a ayudar en la promoción del turismo veracruzano.“El turismo en Actopan es crítico, está al 3 por ciento, no hay turismo, pero nos alienta las visita de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, queremos trabajar mano a mano con la Ciudad de México”, dijo una vez más al tiempo que pidió al Ejecutivo de Veracruz que se les apoye para la compra de más equipos, pues así estarán en posibilidades de atender la eventual demanda de visitantes que se origine.Al definir a la localidad de Chiquasen como “la cuna del deporte extremo”, recordó que la inseguridad en su momento y posteriormente la pandemia les afectaron "severamente", a lo que se suma la falta de apoyo de las autoridades para promocionarlo como destino turístico.“No hay acercamiento por parte del Ayuntamiento con los prestadores de servicio, nosotros los hemos buscado, pero no se ha platicado con la alcaldesa”, externó el operador turístico.