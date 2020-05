Sector turístico, de los más golpeados por pandemia; no ven apoyo del gobierno

El presidente del Consejo Regional de Turismo de Orizaba, Luis Cruz Montesinos, indicó que uno de los sectores más golpeados por el coronavirus es el turístico, de hecho, desde antes de la pandemia ya estaba impactado.



En entrevista apuntó que poco a poco se irá recuperando la movilidad tras la pandemia, pero es obvio que la gente no va salir de manera inmediata.



"Es que cuando quiten los protocolos no va ser de inmediato que la gente haga su vida como antes; no van a llegar los visitantes en grupo tal y como estaba ocurriendo antes del coronavirus, los protocolos serán poco a poco".



Indicó que no saben cómo sector qué tiempo pueda pasar para que medianamente se regrese a la normalidad, pues también depende en gran medida de que se tenga la vacuna contra el virus.



Añadió que toda estrategia que se haga de parte del gobierno, no se va poder lograr si no tienen los empresarios la liquidez para cubrir las necesidades que permitan sacar adelante a cada uno de los negocios.



"Nosotros seguimos teniendo obligaciones tanto laborales como fiscales, pero también no deja de ser importante que cuidemos a la clase trabajadora porque esta es la columna vertebral de las empresas".



Agregó que la gente pide que no se despida a los empleados y los empresarios hacen lo posible, pero el problema es que no tienen apoyo. "No lo hay de parte del Gobierno Federal, no nos preguntan si tenemos para pagar la renta, la energía, para pagar impuestos, no nos han dicho te presto dinero y me lo vas pagando en dos años, por ejemplo".



Dijo que ojalá las autoridades estatales no olviden que para salir adelante lo tienen que hacer de la mano empresarios y gobierno.