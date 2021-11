Sector turístico no ha podido recuperar casi 30 mil empleos perdidos en pandemia

El sector turístico o de servicios fue de los más afectados de la pandemia de COVID-19 y a la fecha no se han podido recuperar casi 30 mil empleos perdidos por la contingencia.La secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, indicó que en el primer trimestre del 2020 había 270 mil empleos del ramo y con la contingencia la cifra se cayó “casi en 50 por ciento”, con una recuperación a finales del año pasado pasando hasta los 230 mil.“El primer trimestre de este 2021 la cifra subió a 273 mil empleos, sin embargo, en el segundo y tercer trimestre, por la tercera ola de COVID, se puso en aprietos el hospedaje, bajando a 241 mil empleos”, aclaró la funcionaria.Respecto al Fideicomiso del 2 por ciento al hospedaje, Arbesú Lago indicó que los recursos se han destinado en 14 proyectos “en todas las regiones”, devengando 27 millones 319 mil pesos a la fecha, aunque en total serán 42 millones de pesos durante 2021.La Secretaria aseveró que la dependencia ha apoyado al turismo en zonas naturales, sin embargo, llega a ser polémico debido a que en situaciones extremas puede generar en comunidades y daños a los recursos naturales.Cuestionado sobre el tema por el diputado de Fuerza por México, Juan Enrique Santos Mendoza, aclaró que la Secretaría apoya en promoción, sin embargo, los permisos para eventos de deportes extremos corresponden a otras dependencias.Respecto a las acciones para promover a los 6 municipios con la denominación de Pueblos Mágicos, dijo que se ha podido mantener las distinciones y se espera que en 2022 la cifra aumente a 9 pues realizarán las acciones pertinentes a partir de las convocatorias.Respecto al Carnaval dijo que el gobernador Cuitláhuac García, busca apoyar sin importar colores y lo hacen mediante vigilancia.“Puedo comprometerme a todo aquello que pueda ser de servicio para los veracruzanos, en el tema abro la puerta para que podamos apoyar más al Carnaval, no me puedo comprometer a pagar elenco porque dependerá mucho del presupuesto que nos den y evidentemente del diálogo que podamos tener con el Ayuntamiento de Veracruz”.Agregó que a la fecha no han podido tener un diálogo con el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa, “dependiendo de la decisión” de los tribunales electorales.