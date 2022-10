Sector turístico no repunta; piden promocionar más a Casillo de Teayo

Tras una caída casi total en turismo debido a la pandemia, la afluencia a la Zona Arqueológica y el Museo de Sitio , los dos principales atractivos de esta villa, sigue siendo baja.Ante ello se necesita una estrategia de promoción para atraer visitantes, sobre todo en los “puentes”, por las festividades como Todos Santos y El Ochavario, así como el periodo vacacional de fin de año que se aproxima.Y es que aunque fue reabierto a medio tiempo de su horario normal desde el 11 de marzo de este año, y en su horario de siempre a partir del mes pasado, las visitas al Museo de Sitio no han repuntado, por lo que se hizo extensiva la invitación para llevar a cabo recorridos.El encargado del recinto, Víctor Manuel Zúñiga Vargas, explicó que el horario de atención normalizado es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde de martes a domingo, pues el lunes es para mantenimiento, pero la afluencia es mínima, lamentó.“Con tristeza lo digo: la gente ya no viene como antes, durante estos dos últimos meses han sido muy pocas las visitas, el mes pasado fueron 58 y poco más de 80 en el mes antepasado. Cuando se reabrió fue muy buena la afluencia, con más de 300 visitas, pero de ahí ha bajado mucho la visita aquí al museo de Castillo de Teayo”, abundó.Zúñiga Vargas hizo una invitación especial a grupos o escuelas, para que se motiven a conocer lo que hay en el museo de sitio, para lo cual se ofrecen recorridos con la explicación de la cultura a la que pertenecen las piezas en exhibición.Refirió que la última visita por parte de extranjeros se recibió hace tres semanas, con un grupo de 20 personas de Checoslovaquia, quienes se fueron admirados de la cultura y los pueblos que se asentaron en esta región, comentó.“Realmente no viene mucho extranjero. Anteriormente venían muchos más. Creo que también influye mucho lo de la inseguridad, pero hoy en día estamos mejor en la zona y esperemos que vengan más visitantes extranjeros. Cada mes vienen 2 a 3, hasta 5 extranjeros como máximo en un mes, pero son pocos”, concluyó.