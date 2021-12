SECTUR proyecta hacer eventos deportivos en más regiones del Estado

El director de Turismo Deportivo en Veracruz, Marco Antonio Virgen Martínez, afirmó que la agenda programada contempla la realización de al menos cien competencias y eventos deportivos en la Entidad para el 2022."Con mucha satisfacción les podemos decir que el próximo año ya tenemos una agenda programada aproximadamente de unos 97 a cien eventos en todo el año", comentó en entrevista.Además, precisó que el deporte que más atrae turismo y deja mayor derrama económica es el triatlón y las carreras; y calificó como una "fortaleza" la desaparición del equipo de futbol profesional "Tiburones Rojos de Veracruz".Lo anterior al precisar que era una disciplina que estaba completamente atraída por las personas y que el no existir ya, ha ayudado, por ejemplo, a llevar carreras de kayak a lugares donde antes no se hacían."A llevar el triatlón a Los Tuxtlas, que no lo habíamos tenido desde hace mucho tiempo. Vamos a hacer una motonáutica en Coatzacoalcos, vamos a hacer una carrera aprovechando la pista de kayak en Tuxpan", enumeró Virgen Martínez.Aseguró que la instrucción del subsecretario de Atención y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), Iván Francisco Martínez Olvera, es llevar competencias y eventos a otras regiones del Estado y no sólo circunscribirlas a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río."No nada más ellos tienen derecho a que nosotros llevemos eventos, no estamos yendo a otros lados y sobre todo aprovechando la infraestructura para que todo el deporte de aventura, con responsabilidad, lo podemos desarrollar, es decir, el descenso en río, tirolesa, campismo, observación de aves, que hasta ahora estaban muy abandonados", puntualizó.Adicionalmente, el funcionario de la SECTUR adelantó que uno de los eventos deportivos que están previstos es el Congreso Internacional del Consejo Mundial de Boxeo Femenil, que se estaría desarrollando en mayo en el World Trade Center de Boca del Río.Finalmente, comentó que el 2021 cerrará con un aumento en las competencias deportivas, lo que se ha traducido en el incremento de la derrama económica para la Entidad Veracruzana.