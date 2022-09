SECTUR va contra músicos que no se presentaron en el Costa Esmeralda Fest

El proceso contra la banda “División Minúscula” por incumplimiento de contrato ha sido iniciado y podría pasar mucho tiempo antes de sancionarla por no presentarse en el Costa Esmeralda Fest 2022 el pasado 3 de septiembre.Así fue confirmado por Iván Martínez Olvera, secretario de Turismo en la entidad veracruzana, quien agregó que, pese a la inasistencia del grupo, el evento concentró a 53 mil asistentes con una derrama de 64 millones de pesos."Son procesos muy largos, estamos complementando toda la documentación; no tuvimos afectación económica porque lo compensamos con un grupo mejor de un valor más alto", dijo.En entrevista, indicó que a la banda podría ser acreedora a sanciones con motivo de la compensación de la imagen que se hizo de su presentación, cuyo monto apenas se estimará.Agregó que proceder contra la banda es una forma de hacer respetar los compromisos adoptados pues no sólo es con el Gobierno, sino también con la propia ciudadanía y asistentes.Martínez Olvera lamentó que incluso el Gobierno del Estado consiguió un jet para facilitar el traslado y aun así la banda optó por no asistir.Pese a ello, agregó que el festival fue un éxito y ya se preparan para otros eventos a finales del mes."Logramos ocupar el 100 por ciento de toda la zona; ahorita tenemos Cumbre Olmeca, un evento dedicado a otro segmento y estamos con todo impulsando el 23, 24 y 25 de septiembre", adelantó.