Secundaria de Coatepec no contempla clases virtuales; padres se quejan

A pesar de las quejas de algunos padres de familia de la Escuela Secundaria Federal “Ignacio de la Llave” en Coatepec respecto a la falta de clases virtuales para los alumnos que se queden en casa, la institución informó que las clases serán presenciales en su totalidad.



A través de un comunicado emitido, el plantel indicó que esta determinación atiende a las indicaciones de la Subdirección de Escuelas Secundarias Generales y al acuerdo secretarial 23/08/21.



Asimismo, la escuela refirió que el trabajo a distancia sólo involucra la asignación, recepción, revisión y retroalimentación de actividades para los estudiantes, sin ningún tipo de acompañamiento virtual con la opción de resolver dudas, esto de acuerdo con lo que la secundaria acuerde.



“La dirección de la Escuela Secundaria Federal “Ignacio de la Llave” por este conducto hace de su conocimiento que considerando las indicaciones de la Subdirección de Escuelas Secundarias Generales y bajo el acuerdo secretarial 23/08/21, las clases deben ser en su totalidad presenciales y el trabajo a distancia sólo involucra la asignación, recepción, revisión y retroalimentación de actividades para los estudiantes sin ningún tipo de acompañamiento virtual con la opción de resolver dudas, según los acuerdos de cada escuela”.



Del mismo modo, el plantel educativo notificó que, a partir de mañana, cada grupo quedará dividido en dos partes para respetar la sana distancia, por lo cual una parte asistirá una semana si y otra no, mientras que los alumnos que decidan quedarse en casa deberán de recibir y entregar sus actividades vía plataforma “TEAMS” para su revisión y retroalimentación por parte de los docentes.



No obstante, los padres de familia siguen inconformes por tal determinación, ya que acusaron también que ante los contagios confirmados que se han registrado en la escuela, el plantel no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha tomado otras acciones, como el cierre de los salones afectados.



“En la junta que se tuvo nos habían dicho que tres días iban a ir los niños a clases presenciales y jueves y viernes les iban a dar clases en línea a los niños que se quedan en casa y ahora salen con otra cosa, deben de comprender a los papás que sí cuidamos a nuestros hijos y que no queremos exponerlos a que se contagien y más en estos momentos que los contagios van en aumento, porque si se enferman nadie se va a hacer responsable”, explicaron.