Secundaria de Temaxcalapa, sin docentes y en deplorables condiciones

Además de la falta de docentes para las asignaturas ganadería y carpintería, en la escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 101 de Temaxcalapa también faltan docentes para biología y artes, pero las carencias van más allá, pues debido a que el edificio tiene 40 años, cada vez que llueve se sienten descargas eléctricas en el piso.Así lo dio a conocer uno de los padres de familia, quien explicó que no sólo tienen problemas con la falta de maestros, sino por las malas condiciones en que está el plantel.“La instalación de luz da toques. Si usted camina con las lluvias dan descargas eléctricas, pero no voltean a ver esta escuela”, señaló.Mencionó que al cumplirse dos días con la escuela tomada no se ha acercado nadie, ni el alcalde en funciones o el electo, los diputados local y federal, la de Asuntos Indígenas, a nadie parece importarle lo que aquí pasa.Señaló que, aunque faltan cuatro docentes, el de ganadería es con el que más problema tienen, porque hay un profesor asignado que es el que ha estado cobrando todo este tiempo sin dar clases.Mencionó que les han explicado que ese profesor está enfermo y se acoge a un acuerdo presidencial porque tiene derecho, pero también los menores tienen derecho a aprender y si ese maestro no está sano lo deben mandar a la ciudad o cerca de su casa y enviar a la sierra a alguien que quiera trabajar.Por la tarde, los padres de familia enviaron un video en donde dan a conocer que los contactaron de la SEV y les piden que acuda una comisión a un punto intermedio, pero consideran que no les darán solución, por lo que en todo caso irían todos a Xalapa o directamente a la Ciudad de México.