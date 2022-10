Secundaria Técnica 72 de Xalapa provoca caos con su desordenada entrada

Buena tarde, agradezco mucho que existan portales como el de ustedes que permitan hacer públicas nuestras inconformidades.El motivo del presente es para solicitar apoyo con las autoridades a quienes concierne el asunto, así como con la Escuela Secundaria Técnica 72 y padres de familia de ese plantel.Mi hija está estudiando en la Escuela Unidad y Trabajo, por lo cual debemos transitar caminando la calle División del Norte.Dicha Secundaria Técnica, por motivos de seguridad, pandemia, filtro sanitario o lo que sea, forma a sus alumnos en la entrada que se encuentra justo en ese calle; tardan demasiado en permitir el ingreso y ocupan toda esa parte de la banqueta que dicho de paso es espacio público y la única parte servible para poder transitar esa calle.Extra del caos que hacen los jovencitos por no tener un orden, los padres de familia hacen doble o hasta triple fila ya sobre la calle por lo cual las personas que tenemos que pasar por ahí caminamos a media calle peligrando pues no está pavimentada y en ese horario tiene carga vehicular, o de plano pasamos sobre la banqueta haciendo el trabajo de sus maestros dando un orden a las filas de los niños.Agrego fotos de dos días diferentes y podrán ustedes ver que es una locura para pasar. Veo personas adultas, señoras embarazadas o con bebé en brazos intentando cruzar por ahí.Esa secundaria tiene otro acceso que bien podrían utilizar sin hacer tanto caos.En la Unidad y Trabajo se invirtió en unos termómetros digitales que la dirección colocó dentro del plantel, lo cual impide que se genere mayor problema para el rápido acceso. Pero con las administraciones y mesas directivas que esta secundaria tuvo en otros años supongo que no les alcanza para beneficiar su plantel.Sólo pido un poco de conciencia y orden para beneficio de todos. Tiene suficiente personal como para estar al pendiente de que sus niños tengan un orden y un rápido acceso. Bien podrían formar grupos de apoyo vehicular. Podrían pedirle a sus padres que entregando a sus hijos se pasen a la parte de enfrente del plantel para no estorbar. Podrían hacer uso de su otro acceso. Hay tantas formas de trabajar adecuadamente, sólo hace falta que vean que causan un problema.Gracias por el espacio.