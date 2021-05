SEDARPA buscará empoderar a las mujeres rurales

La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SEDARPA) integrará el Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Mujer Rural (COCODMUR), que será un órgano asesor que aconsejará a la dependencia en las políticas y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres rurales.



Para ello, Eduardo Cadena Cerón, titular de la SEDARPA, emitió la convocatoria para la selección de las integrantes del Consejo Consultivo, que estará conformado por un mínimo de 12 y un máximo de 20 mujeres.



El objetivo de la creación del COCODMUR es favorecer las acciones llevadas a cabo en materia de desarrollo y empoderamiento de las mujeres rurales, de manera prioritaria, inclusiva y descentralizada.



La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones académicas, no gubernamentales, campesinas e indígenas y mujeres en general, pertenecientes al sector rural.



Se les convoca a proponer a mujeres líderes, de reconocida y comprobable trayectoria en la defensa de los derechos humanos, igualdad de género y la lucha por el posicionamiento y reconocimiento de las mujeres rurales; con conocimiento de las condiciones y necesidades de las mujeres que representen la pluralidad y diversidad cultural, social y productiva del sector rural.



La recepción de propuestas queda abierta del 4 al 31 de este mes de mayo y deberán entregarse en las instalaciones de la SEDARPA en esta ciudad y deberán dirigirse a la Unidad de Género.



El carácter de integrante del COCODMUR es honorífico, por lo tanto, sus participantes no tendrán derecho a percibir remuneración, emolumento, pago o compensación alguna con cargo a la SEDARPA; y la designación en el cargo honorífico será definitiva, no se podrá señalar suplente.



Al concluir el plazo de recepción de propuestas se revisará el cumplimiento de los requisitos y las serán entrevistadas personalmente, por lo que la inasistencia a la entrevista será motivo de descalificación.



La selección de las integrantes para participar en el Consejo Consultivo será realizada del 7 de junio al 5 de julio de este año. La aspirante que no sea elegida, podrá solicitar la devolución de sus documentos en un periodo que no exceda de los 60 días naturales.



La convocatoria señala que el Consejo sesionará de manera ordinaria cuando menos cuatro veces por año en esta ciudad de Xalapa y de manera extraordinaria, las veces que así se requiera, debiendo generar reportes de los avances de manera trimestral.



Aunque en este 2021, año de su creación, de forma excepcional, podrá sesionar de manera ordinaria sólo dos veces y la falta de asistencia de cualquier integrante por más de dos sesiones ordinarias sin justificación comprobada acredita su separación del COCODMUR.