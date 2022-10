SEDARPA descarta pérdidas graves en cultivos por lluvias, en el Estado

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Evaristo Ovando Ramírez, aseguró que a pesar de las intensas lluvias que se han registrado en diferentes zonas de la entidad veracruzana, estas no han causado graves pérdidas en los cultivos."Hay algunos reportes en la zona sur de hace dos semanas donde ya reportaba el tema de Ignacio de la Llave, Cotaxtla, pero son a orillas de los ríos tampoco es una cosa muy difundida pero ya mandamos verificación con la empresa aseguradora".Al acudir al Mercadito Solidario que se realizó este sábado en el municipio de Tequila, dijo que no es gran cantidad de volumen las pérdidas, pero cuando alguien ve afectada una cosecha se convierte en una tragedia.Pero explicó que en algunos de los casos cuando llovió ya había pasado la cosecha y la siembra otoño-invierno que es a finales de octubre o noviembre, entonces no hubo mucha afectación."Estuvimos en comunicación con Protección Civil esta semana por Karl y se emitieron algunas recomendaciones en zonas rurales que no sucedía anteriormente. Pero recordemos que las lluvias son benéficas porque mucha de la siembra de alta productividad de maíz está en la parte alta del Estado.Sería un impacto fuerte si en el caso del maíz por ejemplo se tuviera los 50 a 60 días que son de 80 a 100 días los ciclos de cultivo, ahí se perdería todo pero no sé está en ese periodo".Reconoció el secretario que si los campesinos tiene alguna perdida, deben recurrir al ayuntamiento y este mandar un reporte a SEDARPA, para que se envie a la empresa aseguradora y haga la supervisión."Pero debe haber una petición del ayuntamiento, a veces no acceden los campesinos algún beneficio porque es un tema de desconocimiento, por eso se trabaja más en territorio, en comunidades".