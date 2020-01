SEDARPA sigue sin entregar totalidad de recursos de Concurrencia 2019

Es urgente que el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) Eduardo Cadena Cerón, informe los motivos por los cuales no se han entregado en su totalidad los recursos del Programa Concurrencia, porque ya pasaron más de dos semanas y este beneficio sólo lo han recibido cuando mucho el 25% de los productores que cumplieron con los requisitos establecidos en dicho programa.



Lo anterior fue señalado por Ernesto Medel Varas, secretario general del Movimiento Campesino Alfredo V. Bonfil, quien dijo que ya casi todos los productores beneficiados tienen firmados los convenios, pero los recursos no fluyen con la prontitud que se requieren.



“Han empezado a fluir algunos apoyos, pero mínimos, haciendo un balance pensamos que anda entre un 20 y 25% de los apoyos nada más y se autorizaron unos 2 mil proyectos para su financiamiento. Se le pidió que hiciera un balance el personal de la SEDARPA y la respuesta que se tuvo es que se iba a ir haciendo conforme se fuera saliendo”, agregó.



En conferencia de prensa, en donde estuvo acompañado por los dirigentes de las organizaciones campesinas Alianza Nacional de Trabajadores (ANT), Leoncio Hernández Castro; Alianza Mexicana para el Campo (AMC), Manuel Gutiérrez; Coalición de Organizaciones Empresariales Cafetaleras y del Campo (COECC), Antonio Castillo Sánchez; Confederación Agrarista Mexicana (CAM), Rigoberto del Ángel; Coordinadora Campesina Independiente Profesor Arnulfo García Rangel, Cuauhtémoc García; Vanguardia Veracruzana, Joaquín Humberto Quiroz Arán; Unión Campesina Democrática (UCD), Jacobo Castillo Pacheco, entre otros, dijo que el pasado 6 de enero, durante la conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria se manifestaron para demandar un acercamiento con el responsable de la política agropecuaria estatal.



Sin embargo, ya han pasado 10 días y este acercamiento no se da, porque lo que queremos es una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien el año pasado en una reunión sostenida con él, mostró una gran apertura con las organizaciones, quien dijo que se iba a trabajar conforme a las reglas de operación y nosotros hemos cumplido al igual que los productores.



“Ahora lo que queremos es que el Ejecutivo del Estado nos dé la apertura con las demás dependencias estatales: SEDESOL, Secretaría del Trabajo, DIF y que también la SEDARPA nos explique bien, cómo se trabajará este año”, añadió.



El dirigente del Movimiento Campesino Alfredo V. Bonfil, agradeció la apertura mostrada por el Gobernador de Veracruz, pero al parecer sus secretarios de Despacho no entendieron sus instrucciones y queremos pedirle que les haga un llamado de atención a sus colaboradores para que nos atienda como debe ser.



Respecto de los adeudos, dijo que no se le ha cubierto a la totalidad de los agremiados de estas organizaciones todo lo correspondiente al programa de Concurrencia, así como técnicos extensionistas, el cual asciende a cerca de 500 millones de pesos y falta que se ejerza casi el 80% de ese recurso.



“Nosotros requerimos que el titular de la SEDARPA dé una explicación, porque en sus redes sociales manifiesta que al 30 de diciembre ya se estaban entregando los recursos, pero a la fecha no hay un balance que indique vamos así o asá.



Recordó que, de acuerdo a la información dada por él, en un plazo no mayor a dos semanas, el recurso estaría dispersado en las cuentas bancarias de los productores y al acudir éstos a los bancos, no hay ningún depósito hecho, por lo que estamos exigiendo que se nos diga a cuántos productores y a quienes de ellos se les ha entregado el dinero.



“Se habla de 2 mil productores o de asociaciones de producción rural que están beneficiados, pero no se les ha entregado el recurso, por lo que habría que ver qué tanto por ciento se ha cumplido por parte de la SEDARPA y cuándo se terminará de dispersar”, añadió.



En el caso de las organizaciones campesinas mencionadas, señaló que un promedio de 25 % se les ha dispersado el recurso comprometido para financiar unos cien proyectos productivos y la comunicación que se tiene, que es a través de los técnicos, es que todos los productores ya firmaron los convenios y cuando esto se hace es que ya se cumplió con todas las observaciones hechas, ya vinieron a la SEDARPA, ya se les tomó la foto donde firmaron los convenios y les dijeron que en 48 horas a una semana estaría el depósito en la cuenta bancaria proporcionada.



Esto se dio en la primera quincena de diciembre y es la fecha que no se ha cubierto a la totalidad de los productores para ejecutar sus proyectos productivos, en donde se tienen cien proyectos, de los cuales en algunos de ellos se benefician 25 a 30 productores; en el caso de Vanguardia Veracruzana se benefician a 100 productores, nosotros otros 150, porque ese dinero se dispersa y sólo se les otorga el 50% del monto total del mismo, el otro 50%, lo cubre el productor.



Finalmente, dio a conocer que son proyectos de tipo agrícola, ganadero, pesqueros y en algunos casos agroindustriales, por lo que esperarán en esta semana y la otra porque la dispersión de los recursos para proyectos agrícolas se tendría este viernes; de los ganaderos no se ha pagado ninguno.



“Nosotros no queremos llegar a medidas extremas, por eso estamos haciendo este llamado, para que a través de la opinión pública ejercer esa presión, y se tenga respuesta a los planteamientos hechos, porque hasta el momento no hay respuesta ni positiva ni negativa”, concluyó.