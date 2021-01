SEDEMA anuncia campaña para reciclar árboles navideños en el Estado

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la Dirección General de Vinculación Social y el Departamento de Educación Ambiental pondrán en marcha la campaña “Recicla tu Navidad 2021”.



Del 8 de enero al 12 de febrero estarán disponibles centros de acopio en 60 municipios para la recuperación y aprovechamiento de la mayor cantidad posible de árboles naturales de Navidad para su reciclado o reutilización.



Por cada árbol recibido se ofrecerá a cambio una planta de ornato o una bolsa de composta o lombricomposta.



Durante la campaña del año pasado se recuperaron y reciclaron 18 mil 773 árboles, por lo que en este 2021 se espera una cantidad similar.



Los árboles naturales recibidos serán reciclados mediante la trituración de sus ramas y posterior elaboración de composta o lombricomposta. De esta manera, los nutrientes vuelven al suelo y el carbono capturado en ellos no se pierde ni se emite a la atmósfera.



Los troncos y bases de los árboles, que por tener un mayor tamaño no pueden ser triturados, son reutilizados para la elaboración de cercas de parques, jardines y módulos de composta o huertos.



Pasada la época decembrina, es común observar que muchos de estos árboles son abandonados en las calles de la ciudad, lo que ocasiona la acumulación de basura alrededor de los mismos.



Aunado a lo anterior, los vehículos del servicio de recolección de residuos en ocasiones no pueden llevar los árboles, ya que, por su volumen, disminuyen su capacidad de carga.



Aquellos árboles que sí son recolectados por el servicio de Limpia Pública (Gestión Integral de los Residuos) disminuyen en gran media el tiempo de vida útil de los sitios de disposición final (rellenos sanitarios) y en múltiples ocasiones son depositados en tiraderos a cielo abierto.