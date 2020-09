SEDEMA debe autorizar toda explotación de canteras en Córdoba, señala biólogo

Todas aquellas empresas o particulares que pretendan llevar a cabo actividad extractiva, es decir que extraen material para construcción como arena, grava o piedra, deben cumplir con los permisos de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), instancia que a su vez deberá extender un resolutivo de que no está causando daños al ambiente, explicó el biólogo Guillermo Montealegre Quintero.



El especialista enfatizó que la empresa deberá pedir permiso para derribar árboles si existe la necesidad y si fuera necesario el uso de explosivos como dinamita también debe cumplir con ciertos requisitos ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y cada seis meses debe presentar un resultado favorable de que no está causando daños, esto ante ambas dependencias.



La SEDEMA a su vez puede otorgar un permiso de hasta 30 años en el cual la empresa debe estar siempre informando las actividades que hacen en esa zona sin afectar el medio ambiente, y si antes de ese lapso causa daños, es la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente la que debe intervenir para verificar si la empresa está bajo reglamento, de no hacerlo se procederá a imponer una sanción administrativa o hasta la clausura del proyecto.



Cabe señalar que ejidatarios de la congregación Agustín Millán indicaron a este medio de comunicación que propietarios de canteras están dañando la zona usando explosivos y pretenden seguir comprando terrenos lo cual consideran está causando daños irreversibles al medio ambiente pero no saben a dónde acudir a denunciar.