SEDEMA vigila las cinco regiones más propensas a incendios forestales

En territorio estatal se reporta una afectación de 132 hectáreas por incendios forestales, expresó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SEDEMA), Juan Carlos Contreras Bautista, quien reconoció que el fin de semana se presentaron tres conflagraciones y la más fuerte fue en la región de Perote; pero ya fueron controladas, aseveró.Este año, al corte de la mitad de la semana se contabilizaron 132 hectáreas afectadas, esto mientras que en el 2020 y 2021 fueron cerca de 2 mil hectáreas afectadas.El funcionario estatal reconoció que, de acuerdo con la información de estos tres incendios, la afectación fue menor de una a tres hectáreas de superficie y sin daños a la población.“Este fin de semana tuvimos tres incendios, afortunadamente todos sofocados. Incendios que fueron desde media hasta tres hectáreas. El caso más grande fue el de Perote”, dijo y destacó que se trabaja en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como también con Protección Civil.“Hemos estado atendiendo (los incendios forestales) en conjunto con Protección Civil y la CONAFOR. Se han atendido de manera puntual e inmediata para con esto prevenir que haya mayores afectaciones”, detalló.Contreras Bautista dijo que en 2020 y 2021 se registró una disminución de los incendios, sin embargo, en 2019 la afectación fue mayor derivado de un incendio forestal en la región de las Vigas con más de 600 hectáreas afectadas.“En el 2020 y 2021 tuvimos una baja en las afectaciones; en el 2019 hubo una afectación grave derivada de un incendio de Las Vigas que arrasó con más de 600 hectáreas y lo que estamos trabajando es en la prevención, invitar a la población a que no tire las colillas de cigarro. Si van a hacer quemas programadas, lo hagan con todas las precauciones necesarias para que no se salgan de control”, aseveró.En la entidad se registran cinco regiones propensas a incendios forestales en el sur, norte y centro de la entidad, donde el Estado cuenta con cinco brigadas para combatir las conflagraciones.“Tenemos cinco regiones donde tenemos las brigadas, es en el sur en el Uxpanapa, la zona del Uxpanapa, hacia arriba en la zona de Catemaco, en Los Tuxtlas, seguimos Córdoba, Orizaba, en la zona del Pico de Orizaba es donde tenemos incendios, la zona centro el Cofre de Perote, la zona de Perote y en la zona norte, en Huayacocotla, son las zonas donde más se generan incendios y contemplan 30 municipios”, detalló.Finalmente, el funcionario estatal reiteró que el Estado apuesta a la prevención para evitar los incendios forestales y recordó que la semana pasada se signaron los convenios con 30 municipios para prevenir y combatir las conflagraciones, donde el gobierno tiene una bolsa de 50 o 60 millones de pesos para realizar obra en los municipios donde se trabaje la prevención de incendios.“Estamos signando convenios para poder prevenir la afectación, va haber incendios pero no queremos que salgan de control”.