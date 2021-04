SEDENA aumenta requisitos para obtener permiso para portar armas

Para evitar el pistolerismo y, en lo posible, el mal uso de armas y así asegurar el respeto a la vida y derecho de los demás, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) endureció los requisitos para la obtención de licencias que permiten portar armas de fuego.



A partir de mañana jueves, quienes soliciten licencia para la portación de un arma de fuego tendrán que cumplir con una serie de condiciones para acreditar capacidad física y mental y comprobar que no consume drogas, enervantes o psicotrópicos.



La SEDENA consideró necesario fortalecer la transparencia del proceso de expedición de la licencia particular individual de portación de arma de fuego, para dar certeza jurídica al público usuario.



Ahora, los requisitos clínicos que deben exigirse a una persona física para acreditar no tener impedimento físico (salud física) para el manejo de armas de fuego, son los siguientes:



Un historial clínico completo, tomando en consideración de manera específica la existencia de antecedentes clínicos relacionados a: cuadros convulsivos (epilepsia) y trastornos de personalidad, consumo de substancias depresoras y/o estimulantes del sistema nervioso central.



Y un examen médico para evaluar signos vitales, agudeza visual, campo visual, profundidad de campo, estereopsis y percepción cromática, agudeza auditiva, aparato cardiovascular, aparato respiratorio, aparato locomotor (integridad, motilidad y reflejos), examen neurológico (coordinación y reflejos) y exploración del estado mental.



Para acreditar no tener impedimento mental (salud mental) se deberá presentar el resultado de una entrevista psicológica dentro de parámetros de normalidad; exhibir examen de estado mental con estado de alerta conservado, estado de ánimo sin depresión ni ansiedad, ausencia de alteraciones en la sensopercepción y nivel de energía sin alteraciones. Dichas entrevistas y examen mental deberán efectuarse por un Licenciado en Psicología con autorización oficial para ejercer su profesión.



Además, presentar resultados de las pruebas psicológicas dentro de parámetros de normalidad, para ello se requiere una batería compuesta por al menos un test de personalidad, inteligencia y exploración de impulsividad y organicidad.



Así como un test de personalidad que contenga uno de los siguientes requisitos: Inventario Multifascico de la Personalidad de Minnesota (MMPI); test de Karen Machover, o test de frases incompletas de Sacks; test de inteligencia de Raven: coeficiente de inteligencia de 90 a 110; y/o test de Bender: descartar indicadores de impulsividad y organicidad.



Y para acreditar la ausencia de consumo de drogas ilícitas, se tendrá que presentar examen clínico y químico toxicológico de rastreo y confirmatorio en muestras de orina y/o sangre; examen de ausencia de indicadores clínicos y de antecedentes de uso, consumo o dependencia de drogas ilícitas; y examen de ausencia de rasgos psicopatológicos en aspectos de personalidad, control de impulsos e inteligencia de acuerdo con la evaluación psicológica y los resultados negativos en el examen toxicológico.