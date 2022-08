SEDENA es competencia desleal; desplaza a constructores civiles, acusa CMIC

Para el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Javier Solares Alemán, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha desplazado a los constructores en materia de obra pública.Esto tras la determinación del Gobierno Federal para que la SEDENA realice obras y es que actualmente es la constructora “más grande del país” porque se le han encomendado no nada más tareas de construcción, también de la compra de insumos y contratación de personal.“Están realizando construcciones que desde nuestro punto de vista deberíamos seguirlas haciendo los constructores del país, que hemos construido toda la infraestructura que existe en nuestro México. El Ejército está consumiendo insumos, está comprando directo acero, concreto, está contratando directamente a personal civil en todos los niveles de la pirámide ocupacional desde albañiles, obreros, soldadores, hasta ingenieros, arquitectos, abogados contadores, toda la cadena ocupacional de la construcción”.Consideró que el Ejército Mexicano es el único con estas funciones en comparación a otras naciones.Entre las obras que tienen están el aeropuerto de la Ciudad de México "Felipe Ángeles", el tramo 5 del Tren Maya, y todas las sucursales de Bancos Bienestar en todo el país.Al ser la SEDENA la encargada de hacer obras, pone en desventaja desleal a los constructores mexicanos porque sus proyectos no contribuyen a la economía del país, toda vez que no generan impuestos.“Además de ser una competencia que está en condiciones no parejas con los empresarios de la construcción, está llevando a que la economía del país se vea afectada, porque todas las obras que realiza el Ejército no generan impuestos, no se paga Impuesto Sobre la Renta, no se pagan IVA. Entonces eso representa también algo en contra de las finanzas del país".Además del desplazamiento, aseveró que las obras que se desarrollan a través de la SEDENA están en opacidad argumentando la seguridad nacional.“Hay otro factor importante y es la opacidad que se tienen los proyectos que desarrolla el Ejército, y que ahora se ha manifestado de manera presidencial diría yo, con un decreto en el Tramo 5 del Tren Maya, donde se ha decretado de seguridad nacional, y con esa característica de la obra, permite que no, o más bien, prohíbe qué se dé información al respecto".Agregó que no se sabe con exactitud cuánto cuestan las obras y no se tiene acceso a esa información.