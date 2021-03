Sedes de 14 juzgados, en “muy malas condiciones”: Presidenta del TSJ

Al menos 14 juzgados en el Estado de Veracruz presentan “muy malas condiciones”, admitió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz.



Al participar en la toma de protesta del delegado Regional Veracruz del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., Romero Cruz, admitió que el Poder Judicial del Estado cuenta con “muchos juzgados” que requieren de arreglos y cambios y por dicha razón, no se dan abasto.



“Hoy en estos momentos quiero decirles que estamos atendiendo todas las peticiones, hace unos días decían que se querían manifestar unos abogados pero quiero decirles abogados que no nos damos abasto para atender las peticiones”.



Dijo que como solución, el Poder Judicial realizará el cambio de juzgados de un inmueble a otro; aunque no adelantó cuáles tribunales presentan dichas condiciones.



A la vez, la Magistrada pidió a los abogados denunciar todo hecho de corrupción o deshonestidad, “ya que son ustedes quienes están día a día presentes en las sedes judiciales y tienen de primera mano la real actuación, buena o mala de los jueces”.



Añadió que los abogados representan “los ojos y oídos” para determinar si es necesaria una investigación acerca del desempeño de los juzgadores por irregularidades o actos denigrantes.



“Les pido encarecidamente que cualquier acto de corrupción que ustedes perciban presenten la queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial”.